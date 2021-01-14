شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6157 نقطة امس الاربعاء، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع مرة أخرى لمستوى المقاومة القوي عند 6250 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,125 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,169 نقطة