شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر الارتفاع في الأجل القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 10866 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، وبالتزامن مع استمرار الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، لذلك نتوقع إمكانية الوصول لمستوى المقاومة القوي عند 11100نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,824 وبين مستوى المقاومة هو 10,915 نقطة