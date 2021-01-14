شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر/كانون الأول، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، لكن التضخم ظل تحت السيطرة في ظل الصعوبات الاقتصادية من جراء جائحة «كوفيد-19»، والتي تُثقل كاهل سوق العمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الاثني عشر شهراً حتى نهاية ديسمبر ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة عقب زيادته 1.2 بالمئة في نوفمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة عن الشهر السابق و1.3 بالمئة على أساس سنوي. (رويترز)