شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يصعد لخامس يوم مع تألق الأسهم المرتبطة بالرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

واصل المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه لخامس جلسة على التوالي الأربعاء وبلغ أعلى مستوى في 30 عاما إذ قادت أسهم أشباه الموصلات المكاسب بفضل توقعات بتعاف قوي للطلب في القطاع.

وصعد نيكاي 1.04 بالمئة ليغلق عند 28456.59 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 1990. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1864.40 نقطة مسجلا أيضا ارتفاعا لخامس يوم على التوالي.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 5.3 بالمئة فيما زاد سهم أدفانتست 5.5 بالمئة حيث سارت هذه الأسهم على درب نظائرها الأمريكية مثل لام ريسيرش وأبلايد ماتريالز.

وصعد سهم رينيساس إلكترونيكس 4.7 بالمئة ليحقق مكاسب تجاوزت عشرة بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم ياسكاوا إلكتريك المصنعة للمعدات الكهربائية 4.4 بالمئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية بدعم من متانة الطلب على الرقائق والمكونات الإلكترونية في الصين.

لكن على الجانب الآخر بدأ نقص الرقائق المتاحة للسيارات في التأثير على أسهم شركات صناعة السيارات.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.6 بالمئة فيما تراجع سهم نيسان موتور 2.2 بالمئة وانخفض سهم سوزوكي موتور 2.1 بالمئة.

(رويترز)