شكرا لقرائتكم خبر عن "ألفابت" تعلق قناة "ترامب" على "يوتيوب" وتوقف الإعلانات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" ومنصة الفيديوهات "يوتيوب" سلسلة من الإجراءات من أجل عدم التأثير على الأحداث السياسية في الولايات المتحدة.



وكشفت الشركة أنها قررت تعليق الإعلانات السياسية على منصة "يوتيوب" من أجل وقف التحريض على أعمال العنف والكراهية قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" رسميا في وقت لاحق هذا الشهر.



وذكرت "ألفابت" أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس وحتى الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وتجدر الإشارة إلى أن "ألفابت" قررت أيضا حذف فيديو للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصة "يوتيوب" تحدث خلاله عن إمكانية تعرض الولايات المتحدة لحالة من عدم الاستقرار إذا تم عزله من منصبه.



هذا، وذكرت وكالات أنباء بأن مجلس النواب الأمريكي صوت منذ قليل على قرار لصالح عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه بسبب تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال عنف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 1747.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1756.3 دولار 1727.3 دولار.