شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع قليلاً ومديرها التنفيذي يتراجع في قائمة الأثرياء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انتعاش في القطاع التكنولوجي بعد خسائر ملحوظة في الأسبوع الجاري أبعدت السهم عن أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق.



ومع توالي الصعود القياسي المتوالي لسهم "تسلا"، أصبح المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" أغنى شخصية في العالم بثروة قيمتها 185 مليار دولار ليتفوق على مؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس".



لكن خسائر السهم دفعت "ماسك" إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم بعد "بيزوس" مرة أخرى، لكنه لا يزال أعلى من أثرياء يمتلكون باعا طويلاً في قائمة "فوربس" للمليارديرات، ومن أبرزهم "بيل جيتس" و"مارك زوكربيرج" و"وارن بافيت" و"كارلوس سليم" وغيرهم.



هذا، وتلقى سهم "تسلا" دعما قويا من الأداء الإيجابي للشركة وارتفاع وتيرة إنتاج السيارات الكهربائية وقوة المبيعات وتسليم المركبات مما عزز مكانة الشركة وإدراج سهمها على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا ابتداء من الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.5% وأغلق عند 854.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 860.4 دولار وأقل سعر عند 832 دولارا.