شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق على ارتفاع مدعوماً بقطاع التكنولوجيا رغم الاضطرابات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء (عدا داو جونز) حيث تلقى "ناسداك" "وإس أند بي 500" دعما من انتعاش قطاع التكنولوجيا، في حين وقع الداو جونز تحت وطأة الضغوط بسبب الاضطرابات السياسية.



وذكرت وكالات أنباء بأن مجلس النواب الأمريكي صوت منذ قليل على قرار لصالح عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه بسبب تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال عنف.



وبهذا، يكون "ترامب" أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض لقرارات عزل من منصبه مرتين في ولاية واحدة ويقدم للمحاكمة في مجلس الشيوخ.



وانتشرت قوات من الحرس الوطني في مبنى "كابيتول هيل" بواشنطن لتأمينه ضد أي أعمال عنف محتملة لا سيما بعد تصريحات الرئيس "ترامب" بأن عزله قد يؤدي إلى عدم استقرار في الولايات المتحدة.



ورد "ترامب" على مساعي الديمقراطيين بالكونجرس لعزله من منصبه واصفا إياها بالسخيفة كما أنها ربما تؤدي إلى عدم استقرار في البلاد.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أمريكا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.1%، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.



ويترقب المستثمرون عن كثب خطة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" التي سيعلنها غدا الخميس، وعلى الأرجح ستشمل ضخ مئات المليارات من الدولارات لدعم الاقتصاد.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 30 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.91 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 52 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 56.06 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بأقل من 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 31060 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31153 نقطة وأقل مستوى عند 30992 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 156 نقطة) إلى 13128 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13171 نقطة وأقل مستوى عند 13051 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3809 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3820 نقطة وأقل مستوى عند 3791 نقطة.