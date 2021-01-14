شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تتخلى عن مكاسبه وتغلق على انخفاض متأثرة بارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لتتخلى عن المكاسب التي حققتها مدعومة بتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وأعلنت الوزارة في تقريرها الصادر أمس أن إمدادات الذرة والصويا الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون أقل من توقعاتها السابقة.



وكشفت الوزارة أنها تتوقع أن تكون المخزونات من الصويا المحلية الأمريكية عن موسم الحصاد 2020/2021 عند 140 مليون بوشل مقارنة بالتقديرات السابقة عند 175 مليون بوشل.



كانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الصويا الأمريكية سوف تسجل 139 مليون بوشل في حين ستسجل مخزونات الذرة 1.599 مليار بوشل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 14.06 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.36 دولار وأقل سعر عند 14.03 دولار.