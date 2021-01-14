شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تتوقع عودة كامل أسطولها للتحليق هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع طيران الإمارات أن يعود أسطولها من طائرات إيرباص إيه380 وبوينج 777 للخدمة بالكامل بنهاية العام، إذ يجدد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الثقة في السفر.

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك مرارا إن برنامجا للتطعيم سيكون ضروريا لأي تعاف لقطاع الطيران الذي عانى من انهيار الطلب في 2020. وأضاف: إنه لا يعتقد أن موجة الإصابات الجديدة والقيود المفروضة في بعض البلدان ستقوض التعافي.

وقال لرويترز الأربعاء «كنا دائما نتوقع فترة صعبة. فور انتهاء الجائحة وتسارع برنامج التطعيم العالمي، أتوقع حينئذ استعادة جميع أوجه الاقتصاد العالمي وتجدد نشاطه بسرعة، ربما من منتصف العام الحالي إلى نهايته».

ظل كلارك، وهو من رجال القطاع المخضرمين الذين يحظون بالتقدير، أكثر تفاؤلا منذ بداية الأزمة حيال التعافي.

وقال كلارك «نحن في وضع جيد من حيث الأسطول الذي لدينا، وإن لم يكن مستخدما بالكثافة التي كان عليها قبل الجائحة، لبدء العمل مجددا فور فتح الأبواب فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق».

وقال إن طيران الإمارات، التي أعلنت عن خسارة نصف سنوية 3.4 مليار دولار وتلقت ملياري دولار من حكومة دبي لمساعدتها على اجتياز الأزمة، ستتكبد خسارة للعام بأكمله المنتهي في 31 مارس.

وقال كلارك إن من المتوقع عودة شركة الطيران إلى تحقيق ربح في العام المنتهي 31 مارس 2023، ورجح ألا تحتاج الناقلة لأي مساعدة مالية جديدة من الحكومة. (رويترز)