70 % من المستهلكين في الإمارات يفضلون استخدام الدفع غير النقدي

أبوظبي:”الخليج 365”

أصدرت شركة التكنولوجيا المالية«PayBY» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، النسخة الأولى من دراستها المسحية لتسلط الضوء على مشهد طرق دفع المستهلكين في دولة الإمارات. الجدير بالذكر أن الدراسة أجريت بالتعاون مع شركة«Kantar» وتضمنت عينات متنوعة من المستهلكين في دولة الإمارات لتقييم مواقفهم تجاه معاملات الإنفاق والادخار وطرق الدفع في ظل تفشي جائحة «كوفيد-19».

وكشفت الدراسة المسحية عن أن أعداد الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية - ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي - قد تقلص في دولة الإمارات. إذ تستخدم الغالبية العظمى من المشاركين (94%) المنتجات أو الخدمات المصرفية بشكل ما. وقد انخفض هذا بشكل طفيف إلى 87٪ بين الفئات ذات الدخل المنخفض والذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم شهرياً.

وفقاً للدراسة، فقد تحول غالبية المستهلكين إلى المدفوعات غير النقدية كخيار أكثر صحة وأماناً في ظل تفشي الجائحة.

وأشارت الدراسة؛ إلى أن نسبة الإنفاق الشهري على البقالة (20%) من الدخل الأساسي، و(15%) على إيجار المنزل، و (11%) على الخدمات و(9%) على تناول الطعام في الخارج، كما كشفت الدراسة عن أن الطرق غير النقدية كانت إلى حد بعيد الخيار المفضل لدفع هذه النفقات الرئيسية؛ فقد استخدم 72٪ من المشاركين أساليب غير نقدية في معاملات الدفع في البقالة، و74% للخدمات و 72% لتناول الطعام بالخارج. ومع ذلك، شكلت تكاليف السكن استثناءً خاصاً، حيث دفع أكثر من نصف المشاركين (55%) إيجارهم نقداً.

يشار إلى أن الوعي والإلمام بمحافظ الهاتف المحمول كان مرتفعاً عبر شرائح مختلفة من المشاركين. في الواقع، استخدم أكثر من النصف (55%) محافظ الهاتف المحمول عدة مرات؛ في حين أشاد المستهلكون بسهولة الوصول والراحة والتحويل السريع كأسباب رئيسية لاستخدام محافظ الهاتف المحمول.

وتسلط الدراسة الضوء على التغيرات الجذرية التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19»على مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط؛ حيث تم تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات من دون تماس عن طريق البطاقات والمحافظ المحمولة.