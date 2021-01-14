شكرا لقرائتكم خبر عن بحث المنهجية المعتمدة لإطلاق مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية خبراء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات من جهات ريادية من القطاعين العام والخاص، بدولة الإمارات، لعقد الجولة الأولى من محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف مشاركة الأطراف المعنية في النقاش حول المنهجية المعتمدة لإطلاق مؤشر يقيس ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لدعم تنافسية الدولة، حيث أقيمت الجلسة بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PWC).

ويعدّ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الجهة المخولة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في البلاد. وسوف يطلق المؤشر بوصفه أداة قياس سنوي لأداء ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات. وينبع ذلك من رؤية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى «ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات».

وكانت الجلسة جزءاً من سلسلة متكررة بعنوان محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، ومن المقرر أن تنعقد بشكل منتظم على مدار العام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجلسات في مساعدة المؤسسات الحكومية، والخاصة، على تحديد فرص التحسين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية ودعم مساعي التعاون في سبيل تحقيق الأولويات الوطنية.

حضر لقاء المائدة المستديرة ممثلون من مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة الإمارات، وبنك (HSBC) الشرق الأوسط، و(PWC)، و(Sustainable Square)، و(Asdaa BCW)، حيث تبادلوا الملاحظات والتوصيات بشأن المنهجية والمقاييس التابعة للمؤشر السنوي.

وسيؤدي المؤشر دوراً محورياً في وضع نقطة بداية على المستوى المحلي لتميّز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات وتقييمها مع تحديد الفرص في صنع السياسات من أجل الارتقاء بمستوى المسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات.