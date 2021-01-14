شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للأوراق المالية» يُدرج «فودكو» في منصّة السوق الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة «فودكو الوطنية للمواد الغذائية». في منصّة «السوق الثاني» تحت الرمز FNF، لتكون بذلك أول عملية إدراج في السوق هذا العام. وقد أدرجت شركة «فودكو»، التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى نشاط الخدمات اللوجستية، في السوق عدد 280 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً، لتصبح القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 280 مليون درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المُدرجة في السوق إلى 89 ورقة مالية.

وتضم محفظة تجارة التجزئة والجُملة التابعة لشركة «فودكو الوطنية للمواد الغذائية»، سلسلة واسعة من المنتجات التي تتضمن مجموعة السلع الأساسية.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نحن سعداء بالترحيب بشركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية عقب إدراج أسهمها في السوق الثاني، الذي يطرح أمام شركات القطاع الخاص فرصة لبدء مسيرتها في سوق رأس المال، متيحاً للمستثمرين إمكانية توظيف رؤوس أموالهم في الشركات الواعدة خلال المراحل المبكرة من مسيرة نموها.

وقال أحمد بن علي بن خلفان المطوَع الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «فودكو القابضة»: تفخر «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يضيف إنجازاً آخر إلى مسيرتها الزاخرة الممتدة على مدار 40 عاماً من النجاحات كشركة قادرة على تلبية احتياجات مجتمع الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بمحفظة فاخرة من المنتجات الغذائية عالية الجوّدة وبأسعار تنافسية.