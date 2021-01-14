شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة 18 يناير الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية، الأربعاء، عن مصادر مطلعة، قولها: إن سلطات الطيران القطرية اعتمدت تسيير رحلة يومياً للخطوط القطرية من الدوحة إلى مطار القاهرة بدءاً من 18 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تزيد إلى 14 رحلة أسبوعياً بواقع رحلتين يومياً في الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، إضافة إلى 4 رحلات أسبوعياً إلى مطار برج العرب.

وصرّح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، قررت مصر للطيران تشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة في 18 يناير الجاري، تزيد في أول فبراير المقبل إلى 14 رحلة أسبوعياً بواقع رحلتين يومياً.

من جانبه، قال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني: إن مصر قررت رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات. وأضاف نوير: بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

في المقابل، بدأ مسؤولو الخطوط القطرية بالقاهرة استعدادات التشغيل للرحلات والتعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوي؛ لتحديد الأماكن المتاحة داخل مبنى 2 بمطار القاهرة الدولي.