الإمارات الـ 13 عالمياً في إطلاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أحمد البشير

احتلت دولة الإمارات المركز الأول أوسطياً وال 13 عالمياً من بين 99 دولة في سهولة إطلاق عمل تجاري عبر الإنترنت، وفقاً لدراسة أعدتها شركة Best Accounting Software، وهي خدمة تقوم بمراجعة وتقييم البرامج المالية.

ويأخذ التصنيف في عين الاعتبار معايير في تقييم الدول من بينها تغطية الإنترنت وثروة البلد وسهولة الإجراءات بما في ذلك ضرائب الشركات، وسهولة الوصول إلى خدمات التوصيل والعمالة الماهرة.

وحصلت الإمارات على 68.41 نقطة على المؤشر العام، أي أقل بقليل من المملكة المتحدة وبلجيكا. كما احتلت الدولة المرتبة الأولى في سرعة إنترنت الهواتف المحمولة، بمتوسط سرعة 129.61 ميجابايت في الثانية، والأعلى عالمياً من حيث مستخدمي الإنترنت، إذ إن 99% من سكانها يستخدمون الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى أنها أقل الدول من حيث معدل ضرائب الشركات بنسبة 0%.

وفي منطقة الخليج العربي، سجلت السعودية 53.67 نقطة على المؤشر العام، في حين سجلت الكويت 51.39 نقطة من أصل 100.

وتصدرت الدنمارك التصنيف، باعتبارها أفضل دولة لإقامة الأعمال عبر الإنترنت، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم هولندا ثالثة. يشار إلى أن الدول الأوروبية سيطرت على المراكز العشرة الأولى.

وتشهد التجارة الإلكترونية نمواً سنوياً، حيث من المتوقع أن تصل المبيعات عبر الشبكة إلى 6.542 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو ما يمثل 22% من جميع مبيعات التجزئة، ارتفاعاً من 14.1% في عام 2019.

ووفقاً لشركة «كيرني» للأبحاث، فإن متوسط الإنفاق السنوي على التجارة الإلكترونية في السعودية والإمارات ارتفع بنسبة 30% في عام واحد فقط بين عامي 2018 و2019.