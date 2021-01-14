الاقتصاد

السجواني: لا تغييرفي العلاقة مع مؤسسة «ترامب»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السجواني: لا تغييرفي العلاقة مع مؤسسة «ترامب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» إن علاقة شركته مع مؤسسة «ترامب»، وخاصة مع نجل الرئيس الأمريكي إيرك دونالد ترامب، وفريقه الإداري، جيدة جداً، و«ليس لدينا نية لإلغاء أو تغيير تلك العلاقة».
وأوضح السجواني ل«رويترز» أنه سعيد جداً بعلاقته التجارية مع مؤسسة «ترامب»، ويتوق للعمل معها في أي من مشاريع ملاعب الجولف حول العالم. وأضاف: «نحن دائماً لا نتدخل في السياسة، فنحن مؤسسة تجارية، والعلاقة مع مؤسسة ترامب كان لها مردود تجاري جيد». (رويترز)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا