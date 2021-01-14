شكرا لقرائتكم خبر عن السجواني: لا تغييرفي العلاقة مع مؤسسة «ترامب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» إن علاقة شركته مع مؤسسة «ترامب»، وخاصة مع نجل الرئيس الأمريكي إيرك دونالد ترامب، وفريقه الإداري، جيدة جداً، و«ليس لدينا نية لإلغاء أو تغيير تلك العلاقة».

وأوضح السجواني ل«رويترز» أنه سعيد جداً بعلاقته التجارية مع مؤسسة «ترامب»، ويتوق للعمل معها في أي من مشاريع ملاعب الجولف حول العالم. وأضاف: «نحن دائماً لا نتدخل في السياسة، فنحن مؤسسة تجارية، والعلاقة مع مؤسسة ترامب كان لها مردود تجاري جيد». (رويترز)