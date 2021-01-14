شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الإمارات في 9 أشهر تتجاوز التريليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض و(وام)

تمكنت دولة الإمارات من تخطي تداعيات انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد العام الماضي 2020، بفضل تركيز مجهودها الوطني على الصناعات الوطنية والصادرات، وإعادة التصدير إلى الخارج، نظراً لما تتميز به الدولة من موقع جغرافي استراتيجي على خارطة التجارة العالمية.

ولأول مرة في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الدولة في سبتمبر/أيلول 2020 قيمة وارداتها، وبلغت 77 مليار درهم، بوزن 11 مليون طن، مقارنة بقيمة الواردات في الشهر ذاته، والتي لامست 66 مليار درهم، بوزن 8 ملايين طن.

وبحسب بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت تجارة الدولة حتى الربع الثالث من العام الماضي، ما قيمته 1.032 تريليون درهم بوزن 161 مليون طن، جاءت على النحو التالي: واردات بقيمة 573 مليار درهم، بوزن 80 مليون طن، وصادرات بقيمة 192 مليار درهم بوزن 67 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 270 ملياراً بوزن 14 مليون طن.

وجاءت مادة الذهب كأكثر السلع تجارة في الدولة بقيمة 182 ملياراً، وأجهزة الهواتف ثانياً ب106 مليارات درهم، ثم السيارات 46 ملياراً، والزيوت النفطية 43 ملياراً، والألماس 36 ملياراً، والحلي والمجوهرات 33 ملياراً.

التوزيع الجغرافي

وعلى صعيد أكبر التكتلات الجغرافية تجارة مع الدولة، جاءت الدول الآسيوية أولاً بإجمالي 391 مليار درهم، ثم الأوروبية ثانياً ب187 ملياراً، ودول مجلس التعاون ثالثاً ب 154 ملياراً، ثم الإفريقية ب103 مليارات، والدول العربية الأخرى 102 مليار درهم، والأمريكية 89 ملياراً، والمحيطية بقيمة 8.2 مليار درهم، والدول الأخرى بقيمة 221 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، فقد جاءت الصين أولاً بقيمة 125 ملياراً، بوزن 12 مليون طن، ثم السعودية ثانياً ب91 ملياراً بوزن 8.5 مليون طن، ثم الهند ب70 ملياراً بوزن 26 مليون طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب60 ملياراً بوزن 4 ملايين طن، ثم سويسرا بقيمة 42 ملياراً بوزن 34 مليون طن.

الثالثة عالمياً

وتتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة السلعية حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5%.

وتعكس البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة وذلك حسب النظام العام الذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.