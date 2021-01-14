شكرا لقرائتكم خبر عن شـهية الأجانـب تمنـح الأسـهم مـزيـداً مـن الارتفـاعـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تواصلت عمليات الشراء بالأسهم المحلية في جلسة أمس الأربعاء، بقيادة الأجانب مع تخليهم عن الحذر والتحفظ، وفي مؤشر آخر على تجديد الثقة بالشركات المدرجة على اعتبار أن الأسعار لا تزال دون قيمتها الفعلية.

وتحركت الأسهم مع انطلاق الجلسة ضمن نطاقات ضيقة مع محافظتها على المنحى الصاعد الذي تكلل في ختام التداولات بارتفاع مؤشر سوق دبي 0.74% إلى 2721 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.62% إلى 5290 نقطة.

وبلغ صافي استثمار الأجانب (غير العرب) 62.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و52.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وركزوا مشترياتهم في الجلسة على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الدار» و«أدنوك للتوزيع» و«العربية للطيران».

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 731.2 مليون درهم منها 316.2 مليون درهم في دبي و415 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 300.4 مليون سهم، توزعت بواقع 218.13 مليون سهم في دبي و82.3 مليون سهم في أبوظبي، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6563 صفقة.

سوق دبي 0.74% 2721 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.74% إلى مستوى 2721 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.06% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.01% و«الإمارات دبي الوطني» 1.32%.

وصعد قطاع العقار 1.3% مع صعود «إعمار العقارية» 1.49% و«إعمار للتطوير» 2.65% و«إعمار مولز» 1.03% و«ديار» 0.33% و«داماك» 0.69%.

وزاد قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.02% نتيجة ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.69% أمام استقرار كل من «دبي المالي» و«دبي للاستثمار».

وفي المقابل، انخفض قطاع النقل 1.26% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 2.85% و«الخليج للملاحة» 1.75% فيما استقر «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي 0.62% 5290 نقطة

بدوره، زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.62% عند مستوى 5290 نقطة بعد ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.98% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.15% و«أبوظبي التجاري» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.15% إثر ارتفاع «العالمية القابضة» 0.09% و«الواحة كابيتال» 0.89% فيما تراجع «إشراق» 0.3%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.46% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع أيضاً قطاع الطاقة 0.12% إثر ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.26% في ظل تراجع «دانة غاز» 0.14% واستقرار «طاقة»، وفي المقابل، تراجع قطاع العقار 0.36% بفعل تراجع «الدار» 0.31% و«رأس الخيمة العقارية» 1.21%.

توجه السيولة تزعم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 82.6 مليون درهم مغلقاً عند 4.08 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 62.45 مليون درهم ليغلق عند 4.98 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي اجتذب 42 مليون درهم من التداولات وأقفل سعره عند 11.45 درهم. وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 111.3 مليون درهم مغلقاً عند 14.06 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 94.62 مليون درهم 64.62 مليون درهم ليغلق عند 3.24 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 68.4 مليون درهم ليغلق عند 42.2 درهم.

وسجل «الإثمار» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 5.68% مغلقاً عند 0.279 درهم، بينما سجل «السلام القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 3.96% ليغلق عند 0.315 درهم. وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 11.11% ليغلق عند 2 درهم، بينما كان أكبر المتراجعين «البحيرة الوطنية للتأمين» بنسبة 4.68% إلى 1.63 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.22 مليون درهم محصلة شراء العرب و5.42 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و9.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 21.3 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 52.83 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 52.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.4 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.47 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و38.93 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 450 ألف درهم فقط محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 2.2 مليون درهم محصلة بيع.