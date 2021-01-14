شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغط من قوة الدولار ومتابعة تصويت مجلس النواب الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى متابعة الأسواق لتصويت مجلس النواب الأمريكي.



وذكرت وكالات أنباء بأن مجلس النواب الأمريكي صوت منذ قليل على قرار لصالح عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



وانتشرت قوات من الحرس الوطني في مبنى "كابيتول هيل" بواشنطن لتأمينه ضد أي أعمال عنف محتملة لا سيما بعد تصريحات الرئيس "ترامب" بأن عزله قد يؤدي إلى عدم استقرار في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أمريكا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 13.7 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 25.572 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.785 دولار وأقل سعر عند 25.170 دولار.