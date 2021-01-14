شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم صعود الدولار الأمريكي وانتظار خطة "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات بالإضافة إلى صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أمريكا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.1%، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.



ويترقب المستثمرون عن كثب خطة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" التي سيعلنها غدا الخميس، وعلى الأرجح ستشمل ضخ مئات المليارات من الدولارات لدعم الاقتصاد.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1854.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1863 دولارا واقل سعر عند 1849.1 دولار.