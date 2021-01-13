شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأبقى على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين في الأسواق.



وتتواصل التورتات السياسية حيث يحاول الكونجرس الأمريكي بقيادة الديمقراطيين عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه، وطلبوا من نائب الرئيس "مايك بنس" بضرورة تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل "ترامب"، لكن "بنس" أكد أنه لن ينفذ هذه الخطوة.



ورد "ترامب" على مساعي مجلس النواب برئاسة "نانسي بيلوسي" بأنها غير مقبولة وسخيفة مشيرا إلى إمكانية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار حال عزله.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أمريكا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.1%، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.