شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض رغم بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة في بيانات رسمية عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.2 مليون برميل إلى 482.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما اتسق مع التوقعات في الأسواق.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 52.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1% إلى 55.9 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.