شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابية رغم الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي على الرغم من الضغوط على النفط الذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



هذا، ولا يزال العالم يصارع جائحة "كورونا" مع اقتراب عدد الإصابات من حاجز 100 مليون حالة كما أن عدد الوفيات يقترب من مليوني حالة.



وفي سق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 52.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1% إلى 56 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي على نحو إيجابي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش عند 0.7869، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر في تداولات اليوم عند 0.7872 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7845.