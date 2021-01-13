«نساند للاستثمار» تفتتح مقرها الجديد بالرياض وتطلق هويتها التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت شركة نساند للاستثمار مقرها الجديد في واجهة الرياض، وأطلقت هويتها التجارية الجديدة في حفل أقيم 12 يناير 2021، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة وغيرهم من الضيوف البارزين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نساند للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي؛ يوسف البنيان، إن شركة نساند للاستثمار تأتي في إطار مبادرات (سابك) للتوطين، وقد انطلقت في عام 2018 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في رأس المال وحقوق الملكية، إسهاما في تعزيز المحتوى المحلي بما يخدم تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأضاف «منذ إطلاقها، وقعت الشركة 4 صفقات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليون ريال مع شركاء محليين وخارجيين عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك البلاستيك والطاقة ومنتجات البناء والخدمات الصناعية ومعدات الحماية الشخصية». وأوضح أن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة مهمة على طريق تميز الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التقدم نحو أهداف المحتوى المحلي لرؤية 2030، وسلط البنيان في كلمته الضوء على إنجازات الشركة لعام 2020، وقدم لمحة عن خارطة الطريق لعام 2021.

يذكر أن شركة نساند للاستثمار تعد شركة استثمارات خاصة مملوكة بالكامل لشركة (سابك) وتعمل كشركة مستقلة، وتواصل الشركة حاليا بناء شبكتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال إنشاء علاقات استراتيجية جديدة والتعاون مع الجهات الحكومية الوطنية والهيئات التنظيمية، كما تهدف الشركة إلى الإسهام في تمكين وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة.