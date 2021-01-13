مزايا وحزم تحفيزية لرواد الألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج رواد الألعاب الالكترونية لشباب وفتيات الوطن المهتمين والشغوفين بهذه المجالات الإبداعية الترفيهية، ويتضمن مرحلة التدريب المكثف وينتهي بمرحلة الاحتضان أو التوظيف، بالإضافة إلى حزم مختلفة لدعم الشركات الناشئة متوافقة مع استراتيجية الوزارة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل المعاهد في مجال تصميم الألعاب الالكترونية، لتقديم برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أكاديميا وتطبيقيا في مجال صناعة الألعاب الالكترونية، وتنبثق من هذا البرنامج شركات ناشئة، ثم بعد ذلك تحتضن في حاضنة أعمال محلية، ويجري من خلالها توفير برامج الدعم المختلفة لدعم الشركات الناشئة.

وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن البرنامج سيعمل على تقديم حلول تدريب مستدامة ومبتكرة في مجالات تطوير الألعاب الالكترونية، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية القدرات الرقمية الفنية لمطوري الألعاب الالكترونية، إلى جانب جذب أفضل الخبرات والقدرات الرقمية في التطوير لتنفيذ أفضل الحلول المستقبلية ابتكارا. موضحا أن البرنامج سيهتم في دعم رواد الأعمال المبتكرين لتحويل أفكارهم ومشاريع تطوير الألعاب إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات الريادية، إضافة إلى إنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح في السوق السعودي والعالمي في مجال تطوير الألعاب الالكترونية.

وعن مسارات البرنامج، بين الثنيان أن المشاركين سيمنحون فرصة الاختيار بين ثلاثة مسارات تخصصية، هي: مسار علوم الكمبيوتر ومسار علوم التصميم ومسار علوم الفنون.

وحول الإطار الزمني للبرنامج، أوضح وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، أن البرنامج مقسم إلى أربع مراحل تختلف في متطلباتها، تبدأ بمرحلة الإعداد التحضيري ومدتها 6 أسابيع تبدأ من مارس إلى مايو 2021، بواقع 8 ساعات يوميا من الأحد حتى الخميس، ثم مرحلة التدريب الأكاديمي في 16 أسبوعا من يونيو إلى أغسطس 2021، ثم مرحلة الإنتاج ومدتها 16 أسبوعا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، ثم حاضنة الأعمال ومدتها 16 أسبوعا من ديسمبر إلى مارس 2022.

برنامج رواد الألعاب الالكترونية

3 مسارات تخصصية:

مسار علوم الكمبيوتر مسار علوم التصميم مسار علوم الفنون

4 مراحل للبرنامج:

الإعداد التحضيري

(6 أسابيع من مارس إلى مايو 2021)

التدريب الأكاديمي

(16 أسبوعا من يونيو إلى أغسطس 2021)

الإنتاج

(16 أسبوعا من أغسطس إلى ديسمبر 2021)

حاضنة الأعمال

(16 أسبوعا من ديسمبر إلى مارس 2022)

المزايا: