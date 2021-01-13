التشهير بمحطة وقود وإلزامها بإصلاح أعطال المركبات المتضررة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمحطة لبيع المحروقات بمحافظة الأحساء، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل. وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، حيث ورد للوزارة 35 بلاغا من أصحاب المركبات المتضررة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. غش تجاري: الموقع: الأحساء

المخالفة: خلط مادة البنزين والديزل

البلاغات: 35 بلاغا لأصحاب سيارات متضررة الحكم: غرامة 120 ألف ريال

إغلاق المحطة لمدة سنة

إبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة

عدم السماح للمقيمين بالعودة للمملكة للعمل

التشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين

إلزامهم بإصلاح السيارات المتضررة

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