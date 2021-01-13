شكرا لقرائتكم خبر حماية المستهلك ترفع 8590 شكوى من ارتفاع الفواتير إلى شركة المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب عدد الشكاوى التي وردت إلى جمعية حماية المستهلك من ارتفاع فواتير المياه، نحو 8.6 آلاف شكوى.

وقالت جمعية حماية المستهلك، «إن جميع الشكاوى التي وردتها والبالغ عددها 8590 سوف يتم الرفع بها إلى شركة المياه الوطنية، ومتابعة معالجتها انطلاقا من حرصها على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم».

وأضافت الجمعية، أنها خصصت رابطا الكترونيا جديدا لاستقبال شكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه.

وأكدت استمرار نهجها في حماية المستهلكين والتفاعل مع قضاياهم والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم وتلقيها للبلاغات والشكاوى ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة وجهت شركة المياه الوطنية بالعمل فورا على معالجة الاعتراضات ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx.

وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته، مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه، حيث أوضحت أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأشارت إلى أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 8 /1 / 2021، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية، وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.