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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بودكاست متمم ناقش مستهدفات المركز الوطني للتخصيص في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.

واستضافت الحلقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، الذي تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتطرقت الحلقة إلى عدد من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.