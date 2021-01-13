شكرا لقرائتكم خبر بودكاست متمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستضافت الحلقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، الذي تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.وتطرقت الحلقة إلى عدد من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بودكاست متمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.