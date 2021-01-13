شكرا لقرائتكم خبر 31 مليونا قروض «واعد» للشركات الناشئة في 2020 بزيادة 3 أضعاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعف مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» نسبة الأموال التي أقرضها للشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال 2020، كما ضخ المزيد من الأموال لدعم الأعمال التجارية من خلال الاستثمار في رأس المال، وذلك ضمن جهود المركز التي بدأها منذ سنوات لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال السعوديين.

وبحسب تقرير للمركز أمس، زادت مدفوعات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من 10 ملايين ريال في 2019 إلى 31 مليون ريال في 2020. كما خصص المركز 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، بزيادة 34% عن الـ32 مليون ريال التي خصصها العام السابق.

وارتفع عدد القروض الممولة من 4 قروض في 2019 إلى 12 قرضا في 2020، كما زادت اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها.

ومنذ إنشائه في 2011، استثمر مركز «واعد» أكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في السعودية، من خلال توفير مزيج فريد من خدمات القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخدمات الاحتضان للشركات الجديدة.

دعم الرواد

ويتولى مركز «واعد» مهمة تنويع الاقتصاد السعودي ودعم رواد الأعمال، من خلال تركيز جهوده على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات المتميزة والمبتكرة، والتي تمتلك تقنيات فريدة وجاهزة للسوق. ويعد تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط والغاز من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى أحد أهداف رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى ضمان تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

ومن خلال دعم المركز للشركات الواعدة التي تعمل منتجاتها وخدماتها على تحسين جودة الحياة في السعودية بشكل ملموس، ساعد مركز «واعد» في تنمية النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في المملكة، ليصبح واحدا من أسرع مراكز ريادة الأعمال نموا في المملكة.

الاستجابة للتحديات

وفي 2020 استجاب مركز «واعد» سريعا للتحديات التي فرضها وباء فيروس كوفيد-19، حيث استعان في أعماله بالوسائل الافتراضية، وأعاد تخطيط العمليات لتبسيط الإجراءات وإدارة الظروف الجديدة، وخرج بكفاءات ساهمت في زيادة حجم القروض واستثمارات رأس المال الجريء. ويثق مركز «واعد» في أن التحسينات التي أدخلها على طرق سير العمل ستواصل تعزيز الأداء التشغيلي لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الوباء.

ويعد مركز «واعد» منشأة فكرية رائدة في المملكة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الشهادات المهنية المتطورة، وخدمات تطوير براءات الاختراع ودعم احتضان الشركات الجديدة، فضلا عن تنظيم مجموعة من فعاليات رواد الأعمال التي جذبت أكثر من 3000 شخص خلال 2020.

دعم 66 منشأة

ويدعم مركز «واعد» حاليا 66 شركة سعودية صغيرة ومتوسطة من خلال تمويل القروض لها، ومن خلال ذراعه الاستثماري «واعد فنتشرز»، وهي مجموعة تضم أكثر من 30 شركة بما في ذلك منصات التكنولوجيا، مثل «غولدن سنت» وهي شركة تجارة الكترونية لمنتجات التجميل، ومنصة «واحد» وهي منصة استشارات آلية عالمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، وشركة «فالكون فيز» المتخصصة في صنع طائرات من دون طيار‏.