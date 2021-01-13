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وناقش الاجتماع نطاق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأهداف واختصاصات اللجنة، إضافة إلى أبرز المهام التي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومنها اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ الحقوق ومتابعة الإجراءات لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والاستراتيجيات واقتراح المواد النظامية لتحسين عمل منظومة الإنفاذ وتحقيق التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية والأهلية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية عقدت اجتماعها الأول برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، وبحضور وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية.وناقش الاجتماع نطاق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأهداف واختصاصات اللجنة، إضافة إلى أبرز المهام التي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومنها اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ الحقوق ومتابعة الإجراءات لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والاستراتيجيات واقتراح المواد النظامية لتحسين عمل منظومة الإنفاذ وتحقيق التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية والأهلية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

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