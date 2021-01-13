«دي إكس بي» تعيد افتتاح «بوليوود باركس» 21 الجاري

دبي: ”الخليج 365”

كشف منتزه بوليوود باركس دبي، عن إعادة افتتاح أبوابه يوم 21 يناير 2021 وإطلاق مجموعة جديدة من ألعاب الركوب عالمية المستوى وتجربة التسوق في سوق بوليوود، إضافة إلى عروض المأكولات والمشروبات الهندية.

وقال أحمد حسين بن عيسى، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»: بعد إتمام عمليات التجديد الواسعة، يقدم منتزه بوليوود باركس دبي مجموعة متنوعة من العروض الشيقة لعام 2021 التي تتضمن منافذ المأكولات والمشروبات الجديدة وتجارب التسوق وألعاب الركوب حائزة على أرقام قياسية. وحرصنا على إضافة ألعاب الركوب التسع الجديدة لإثراء تجربة الترفيه في منتزه بوليوود باركس دبي، مما يضمن للزوار قضاء يومٍ استثنائي بكل معنى الكلمة. وكلنا ثقة بأن الأرجوحة الدوّارة «بوليوود سكاي فلاير» ستحظى بإعجاب عشاق المغامرة، حيث تعكس الألعاب ومعالم الجذب الجديدة مفهوم الثقافة الهندية الغنية على أرض الواقع. وتتميز كل لعبة بتصميم يمنح الضيوف تجربة غامرة وأصيلة تأخذهم إلى قلب الهند. ويعتزم المنتزه الترفيهي إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة، «ذا بومباي إكسبريس»، والتي من المتوقع أن تمنح المنتزه لقباً عالمياً جديداً»

ويشهد المنتزه الترفيهي بحلته الجديدة إطلاق تجربة «بوليوود «سكاي فلاير»، أطول أرجوحة دوّارة في العالم يبلغ ارتفاعها 460 قدماً، كما يتضمن العديد من الألعاب العائلية ومحطات الترفيه المخصصة للأطفال، والتي تحمل جميعها لمسات مستوحاة من الثقافة الهندية المفعمة بالحيوية. ومن بينها «ويل أوف ستارز» - العجلة الترفيهية التي يبلغ طولها 55 متراً، وأفعوانية تاكسي نمبر1 بطول 88 متراً والمستوحاة من سيارات الأجرة الملونة بالأصفر والأسود في مومباي، فضلاً عن روديو كي ساواري، لعبة الركوب العائلية المزودة بحركة ثلاثية الدوران من وحي تقاليد مهرجانات الروديو الهندية.

وتصطحب لعبة «هوا هواي» أفراد العائلة في رحلة غنية تشبه تجربة الطيران الحقيقية على متن طائرة شراعية معلقة. في حين تقدم لعبة الركوب المتأرجحة «أبرا كا دابرا» تجربةٍ مفعمة بالمرح والتشويق. ويقدم المنتزه تجربة مائية مميزة لأفراد العائلة عند ركوب مانسون ماستي التي ستأخذهم في مغامرة شيّقة مستوحاة من أجواء الرياح الموسمية العاصفة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بجولات «تانجو نمبر13» الساحرة حول بوابة الهند في عربات الخيل المزخرفة. وتبرز لعبة «روكيت» من بين الإضافات الجديدة في عام 2021، وهي تتيح للصغار مغامرة مستوحاة من عالم الفضاء مع جولاتها التي تختبر متعة السقوط الحر.

كما تضمنت عمليات التوسيع في منتزه بوليوود باركس دبي تصميم تقاطع «ميلا جانكشن» الجديد كمساحةٍ مميزةٍ تحتضن ألعاب ركوب جديدة وتشكل موقعاً مثالياً لالتقاط أجمل الصور. وشهد المنتزه افتتاح منافذ طعام جديدة من بينها مطعم «ناماستي إينديا» المختص بالمطبخ الهندي التقليدي، ومجموعة من منصات الطعام المنتشرة في أرجاء المكان، مما يتيح للضيوف فرصة استكشاف النكهات العريقة ومأكولات الشارع الهندية.