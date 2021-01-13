شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق».. الألعاب النارية تزين عطلات نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتناول الطعام مع مشاهدة عروض الألعاب النارية في كل عطلة نهاية أسبوع من مهرجان دبي للتسوق.

وتمتزج عروض الألعاب النارية بشكل مثالي مع تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية من مختلف أنحاء العالم، والتي يتم تقديمها في الهواء الطلق في مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم المتاحة في منطقة السيف المطلة على خور دبي، ولا مير، الوجهة الشاطئية في منطقة جميرا.

وتُقام عروض الألعاب النارية أيام الخميس والجمعة في السيف الساعة 8:30 مساءً ولا مير الساعة 9:30 مساءً، وتعد أحد الأركان الأساسية لفعاليات مهرجان دبي للتسوق والمفضلة لدى زوار اثنتين من أفضل وجهات الجذب السياحي في المدينة.

ومع وجود ثلاثة أسابيع متبقية من المرح ضمن مهرجان دبي للتسوق، لا يزال أمام العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار الفرصة للاستمتاع بطقس شهر يناير بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والأنشطة والعروض الترويجية الكبرى المتاحة في مختلف المعالم والوجهات الشهيرة عالمياً ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

ويشهد يوم السبت الموافق 30 يناير، وهو اليوم الأخير من الدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، إقامة عروض ألعاب نارية خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان في كل من ذا بوينت الساعة 8 مساءً، والسيف الساعة 8:30 مساءً، ودبي فستيفال سيتي مول الساعة 9 مساءً، ولا مير الساعة 9:30 مساءً.