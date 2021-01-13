شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «كورونا» تمنع 44.3 مليون أمريكي من السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النقل الأمريكية إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.

والانخفاض أقل قليلاً من هبوط بلغ 62% في أكتوبر/ تشرين الأول. ونقلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر، انخفاضاً من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر 2019، أي ان أزمة كورونا أقعدت 44.3 مليون مسافر في منازلهم.

وهذا أدنى تراجع شهري منذ إبريل/ نيسان عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96%. (رويترز)