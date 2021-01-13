شكرا لقرائتكم خبر عن 94.6% نسبة التوطين في «اقتصادية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً لذلك بلغت نسبة التوطين في الدائرة 94,6% خلال عام 2020، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل، وابتكار الأدوات اللازمة للمرحلة المقبلة، وذلك استمراراً لنهج الدائرة في السعي لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، إيماناً منها بأهمية التطوير بشكل مستمر للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها.



الجودة والتميز



وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تولي كوادرها الوطنية أهمية بالغة ضمن خطتها الاستراتيجية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في هذا الشأن، حيث تعمل الدائرة على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة في الوظائف والمجالات كافة، وفق خطة يجري تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر، مع صقل مهاراتهم من خلال دورات وبرامج تدريبية متنوعة، وإعدادهم وتأهيلهم لتمكينهم من أداء مهامهم بأعلى المستويات.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تعمل بشكل دائم على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لموظفيها، وذلك تحقيقاً لأعلى مستويات الجودة والتميز.



تدريب

وأكد عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة: أن الدائرة توفر بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة للمرحلة المقبلة وقد بلغت نسبة التوطين على مستوى قيادات الدائرة في الصفين الأول والثاني من فئة مدراء الإدارات والنواب ورؤساء الأقسام والنواب 100%، موضحاً أيضاً أن الدائرة نظمت 761دورة تدريبية وورشة خلال عام 2020 حيث تقدم الدائرة العديد من البرامج التدريبية منها البرامج القيادية التي تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الدائرة والاستفادة من الخبرات القيادية التي تزخر بها الدائرة لنقل معارفهم وخبراتهم، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لتحفيز وتشجيع الكوادر العاملة على تنمية مهاراتها وزيادة خبراتها لتطوير مستويات الأداء.

ونوه المحمود بأن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بالموظفين الدارسين لتشجيعهم على استكمال دراساتهم والحصول على المؤهلات العلمية العليا، حيث أنه وخلال عام 2020 استكمل 9 من موظفي الدائرة دراساتهم الجامعية «بكالوريوس» فيما حصل 9 موظفين على شهادة الماجستير، بينما حصل موظف واحد على شهادة الدكتوراه، وشملت المؤهلات التي حصلوا عليها مختلف التخصصات والمجالات العلمية.

تعزيز الكفاءة



وأشار المحمود إلى أن الدائرة ماضية في تعزيز كفاءة كوادرها الوطنية وتعمل على التطوير المستمر الذي يسهم في تحقيق السياسات الموضوعة في الإمارة من خلال تحسين الأداء والارتقاء به إلى مستويات عليا، وأوضح أن برامج التوطين والتوظيف والتدريب الطموحة واستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين بين العنصر الشبابي من الجنسين وصلت إلى مرحلة متقدمة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية، ونجحت الدائرة إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات عالية لتعزيز استراتيجية الدائرة والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين، الذين بدورهم يسهمون في تعزيز الأداء الحكومي ضمن أرقى المستويات العالمية.