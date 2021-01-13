شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» تحاول طمأنة المستخدمين.. و«تلجرام» تقطف الثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت خدمة «واتساب» للمراسلة، طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الفائت قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم «فيسبوك»، مما أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين «سيجنال» و«تلجرام».

وكتبت «واتساب» ضمن زاوية «الأمان والخصوصية» على موقعها الإلكتروني: «نظراً للشائعات التي تدور بشأن هذه التحديثات، نودّ الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا». وأضافت: «نود تأكيد أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك».

وكانت «واتساب» طلبت الخميس، من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين في كل أنحاء العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع «فيسبوك» المالكة للتطبيق، على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من شباط/فبراير.

وأكدت «واتساب» عبر موقعها، أن التغييرات التي يتضمنها التحديث، تتعلق فقط «بتبادل الرسائل مع الأنشطة التجارية على واتس أب، وهي مسألة اختيارية»، موضحة أن الغرض منها «تعزيز الشفافية» في ما يخص طريقة جمع الشركة للبيانات واستخدامها.

وتسعى المجموعة التي تحقق أرباحها الضخمة من الإعلانات المحددة الاستهداف، إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم من طريق «واتساب»، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند التي تضم أكبر عدد من مستخدمي التطبيق، وهو نحو 400 مليون.

وسعت «واتساب» إلى طمأنة مستخدميها القلقين في الهند، من خلال نشر رسالة على صفحة كاملة في الصحف الصادرة الأربعاء، أكدّت فيها حرصها على احترام خصوصيتهم.

«تلجرام»

وبنت خدمة «واتساب» التي اشترتها شركة «فيسبوك» عام 2014، سمعتها على حماية البيانات تحديداً، وأدت التحديثات إلى ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما فعل رئيس «تيسلا» إلون ماسك، الذي دعا في تغريدة إلى استخدام «سيجنال».

وعلّق رئيس «إنستجرام» آدم موسيري، الثلاثاء، ملاحظاً أن «ثمة كثير من المعلومات المضلِلة عن شروط استخدام واتس أب، في الوقت الراهن»، إلا أن محاولة الاستلحاق جاءت متأخرة بعض الشيء؛ إذ إن خدمتي المراسلة «سيجنال» و«تلجرام» شهدتا إقبالاً قياسياً منذ الخميس.

وأوضح مؤسس «تلجرام» الروسي بافل دوروف، عبر شبكته «تلجرام» الثلاثاء، «أن عدد مستخدمي تلجرام الفاعلين شهرياً تجاوز 500 مليون خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير الحالي، ثم واصلت الأرقام الارتفاع؛ إذ انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى الخدمة في الساعات الاثنتين والسبعين الأخيرة».

وأبرزَ أنها «زيادة كبيرة على العام الفائت»، شارحاً أن «تلجرام» كانت شهدت سابقاً، موجات مفاجئة من الاشتراكات خلال «مسيرة سنواتها السبع في حماية حياة مستخدميها الخاصة، لكن الأمر مختلف هذه المرة».

ورأى الملياردير البالغ 36 عاماً، أن «الناس ما عادوا يريدون مقايضة خصوصيتهم بخدمات مجانية، وما عادوا يريدون أن يكونوا رهينة الاحتكارات التكنولوجية».



«سيجنال» تنطلق



وتعدّ «سيجنال» و«تلجرام» من التطبيقات التي تحظى بأكبر عدد من عمليات التنزيل مجاناً على منصتي «أبل ستور» و«أبل بلاي» في كثير من البلدان، حتى إن خدمة «سيجنال» بادرت، سعياً منها لجذب مزيد من المستخدمين الجدد، إلى نشر برنامج تعليمي تشرح فيه للمنضمين إليها، طريقة نقل محادثاتهم الجماعية بسهولة من تطبيق مراسلة آخر.

ووصلت كثافة الإقبال المستجد على التطبيق إلى حدّ التسبب في مشكلات تقنية، الخميس والجمعة. وأوضحت «سيجنال» أن «رموز التحقق تتأخر حالياً؛ لأن كثيرين يحاولون الانضمام إلى سيجنال في الوقت الراهن».

وتُصنف خدمة «سيجنال» التي أطلقت سنة 2014، من جانب الخبراء، بأنها من أكثر تطبيقات المراسلة أماناً في العالم، بفضل قدرتها على التشفير التام للرسائل والاتصالات بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.

أما «تلجرام» التي أسسها عام 2013 الأخَوان بافل ونيكولاي دوروف، وهما أيضاً مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة (فكونتاكتي)، فتؤكد أن الأمان أولويتها وترفض عموماً التعاون مع السلطات، مما أدى إلى محاولات لمنعها في بعض البلدان، وخصوصاً في روسيا. (أ.ف.ب)