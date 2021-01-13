نمو مبيعات «إينوك لينك» 10 أضعاف وزيادة حجم الأسطول 46%

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اينوك لينك» المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة «اينوك»، تحقيق نمو كبير في حجم المبيعات بمعدل تجاوز 10 أضعاف. ففي مدة تزيد قليلاً على عام واحد، سجلت «اينوك لينك» زيادة بنسبة 46% في حجم أسطولها، وتواصل المنصة توفير خدماتها لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجزئة والإنشاءات والنقل، والقطاع البحري، فضلاً عن توسيع عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وإلى جانب توفيرها لخدمات توفير وقود «إي ـ بلس 91»، والخاص 95، والديزل بشكل سلسِ وسريع، أطلقت «اينوك لينك» مؤخراً أسطولاً مخصصاً لتقديم وقود «بيوديزل» (B5 وB20) الذي أسهم بنسبة 20% من إجمالي حجم مبيعات المنصة، مما يرجع إلى الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذا النوع من الوقود.

كما أطلقت «اينوك لينك» أسطولاً متخصصاً في تزويد منتج سائل عادم الديزل «اينوك بلو» إلى الشركات ومشغلي أساطيل المركبات التجارية. وبذلك أصبحت «اينوك لينك» المنصة الرقمية الأولى والوحيدة في الدولة التي توفر خدمات توصيل وقود البيوديزل، وسائل عادم الديزل «اينوك بلو» للعملاء من الشركات في مقر أعمالهم.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «أطلقنا منصة «اينوك لينك» تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» التابع لمجموعة «اينوك»، والمصمم لتحديد المشاريع الرقمية المناسبة وتطويرها، بما يمنحنا القدرة على اغتنام الفرص التنموية والتصدي للتحديات في قطاع الطاقة. وعلى الرغم من مرور نحو عام واحد على إطلاق «اينوك لينك»؛ نجحنا في تحقيق نمو كبير في عملياتنا وواصلنا العمل على تحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لتطوير بنية تحتية متطورة لبيع الوقود بالتجزئة، سعياً إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية من منتجات وخدمات الوقود المختلفة.

وأطلقت «اينوك لينك» مؤخراً، أسطولاً من الصهاريج المرنة القادرة على تزويد نوعين مختلفين من الوقود في آن واحد، كوقودي البنزين والديزل. فقد تم تزويد الصهاريج بخزانات منفردة بسعة 11000 لتر، تمكن «اينوك لينك» من تزويد عدد أكبر من المركبات باستخدام أكثر من فوهة في وقت واحد.

وتمكن العملاء من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق وفورات كبيرة، من خلال تقليل الوقت والتكاليف اللازمة للتزود بالوقود في محطات الخدمة التقليدية، كما تلغي الحاجة إلى إرسال أكثر من صهريج واحد من «اينوك لينك» إلى مواقع العملاء، لتوفير منتجات وقود مختلفة للعميل نفسه.

