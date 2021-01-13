شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن وول ستريت تتابع عن كثب التطورات السياسية.



ويحاول الكونجرس الأمريكي بقيادة الديمقراطيين عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه، وطلبوا من نائب الرئيس "مايك بنس" بضرورة تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل "ترامب"، لكن "بنس" أكد أنه لن ينفذ هذه الخطوة.



ورد "ترامب" على مساعي مجلس النواب برئاسة "نانسي بيلوسي" بأنها غير مقبولة وسخيفة مشيرا إلى إمكانية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار حال عزله.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أمريكا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 31016 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3795 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند 13073 نقطة.