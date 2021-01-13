شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للنحاس مع مواجهة ضغوط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في ظل تعرض المعدن الصناعي لضغوط بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعلى الصعيد السياسي، حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من عدم استقرار وأعمال عنف في الولايات المتحدة إذا تم عزله من جانب الكونجرس ووصف المحاكمات البرلمانية بالسخيفة.



وكان الكونجرس الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على رأسهم "نانسي بيلوسي" قد دعوا نائب الرئيس "مايك بنس" لتفعيل المادة 25 من الدستور بعزل "ترامب"، لكن "بنس" أكد أنه لن يقدم على هذه الخطوة.



هذا، وأكد محللون على أن الاقتصادات العالمية سوف تتعافى بشكل ملحوظ هذا العام بسبب اللقاحات والسيطرة المتوقعة على جائحة "كورونا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملاات، استقرت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش عند 3.60 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.64 دولار وأقل سعر عند 3.60 دولار.