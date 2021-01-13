الاقتصاد

ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات فى ديسمبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعا بمقدار 0.4% شهريا ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأكبر فى العالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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