شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعا بمقدار 0.4% شهريا ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأكبر فى العالم.