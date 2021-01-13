شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.32 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة.

المكاسب الأخيرة للدولار الأمريكي تعاذ إلى القفزة الهائلة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجاوزه حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي ، وتسجيله أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

وتلك القفزة جاءت عقب تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وسيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ، وتعهد بايدن بإطلاق حزمة إنفاق مالي ضخمة فى البلاد لدعم الاقتصاد فى تخطي أضرار جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال الشهر الماضي ، البيانات الإيجابية سوف توسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.3% سنويا فى كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع بنسبة 1.2% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.