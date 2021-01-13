شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع صباحا و سهم "كارفور" يقفز بأكثر من 13% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار جلستين ، لكن تظل المكاسب محدودة حتى الآن ، مع تقييم المستثمرين التطورات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، وقفز سهم كارفور بأكثر من 13% بعد محادثات اندماج مع شركة كندية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 411.92 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه بعد جلستين من عمليات جني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل صعود سهم تليفونيكا بأكثر من 7% بعدما أعلنت شركة الاتصالات الاسبانية العملاقة عن بيع أبراج هوائية بقيمة 9.4 مليار دولار إلى شركة "أمريكان تورز".

يتابع المستثمرين فى أوروبا عن كثب تطورات فيروس كورونا فى المنطقة ، مع تطلع الحكومات الأوروبية إلى تسريع أو الحفاظ على الزخم الجيد ، فى حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

قفز سهم "كارفور" بأكثر من 13% بعد أن قالت شركة تشغيل المتاجر الكندية " أليمنتيشن كوش تارد " إنها أجرت اتصالات مع أكبر شركة للبيع بالتجزئة فى أوروبا لبحث اندماج.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من المستوي القياسي عند 3,826.69 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.15% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.1 %.