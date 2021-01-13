شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,849.47$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,854.87$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,863.01$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.65% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من مستوي1,817.31$ للأونصة الأدنى منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقه لملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الارتفاع الأخير فى مستويات الدولار الأمريكي يعاذ إلى القفزة الهائلة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجاوزه حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي ، وتسجيله أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

وتلك القفزة جاءت عقب تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وسيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ، وتعهد بايدن بإطلاق حزمة إنفاق مالي ضخمة فى البلاد لدعم الاقتصاد فى تخطي أضرار جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,181.71 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.