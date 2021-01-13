الاقتصاد

الذهب يستأنف خسائره بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,849.47$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,854.87$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,863.01$.

 

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.65% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من مستوي1,817.31$ للأونصة الأدنى منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقه لملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

الارتفاع الأخير فى مستويات الدولار الأمريكي يعاذ إلى القفزة الهائلة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجاوزه حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي ، وتسجيله أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

 

وتلك القفزة جاءت عقب تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وسيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ، وتعهد بايدن بإطلاق حزمة إنفاق مالي ضخمة فى البلاد لدعم الاقتصاد فى تخطي أضرار جائحة فيروس .

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,181.71 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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