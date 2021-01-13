شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة تُوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة إضافية من شركة تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للإتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفنى، للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة- الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع- وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة جميع الأطراف.

وتشترط المذكرة التفاهم حتى الوصول إلى اتفاق نهائي لاستحواذ شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على حصة إضافية من شركتها التابعة -الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع.

هذا وستقوم تهامة بأعمال التقييم والاتفاقيات الأولية بين الأطراف، علماً بأن الصفقة المقترحة تخضع لموافقة السلطات المختصة.

وبحسب البيان، تعد المذكرة تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.