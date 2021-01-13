شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدرع العربي تُوصي بزيادة رأس المال بـ 33.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة زيادة 33.33%، على أن يتم منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم.

وأشارت الشركة، إلى أن الزيادة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 80 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة و 20 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي، علماً بأن الهدف من الزيادة تعزيز الملاءة المالية للشركة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً من قبل الشركة.

يُذكر أن أرباح الدرع العربي للتأمين ارتفعت بنسبة 394.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة - إلى 16.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 33.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.