شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جنرال موتورز (GM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بتسجيل مستوى قياسي جديد في آخر جلساته، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.24% بما يعادل 2.81 نقطة ليستقر على سعر 47.82 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 46.65، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 50.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد