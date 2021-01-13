شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 0.7680، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد