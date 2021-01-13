شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت عند خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحتاج للثبات فوق 56.15 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 57.77 ثم 60.65 كمحطات رئيسية تالية، في حين إن الثبات فوق 56.15 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.15 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد