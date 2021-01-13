شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف الآن ليتحرك دون 25.50، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط، لكننا بحاجة لتأكيد الإغلاق اليومي دون المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو 22.87 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.90 والمقاومة 26.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي