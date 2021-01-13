شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -3.10 نقطة ليستقر على سعر 175.99 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 167.95، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 183.55 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه