شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1863.80، ليتداول بسلبية ملحوظة ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1838.10، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتخطي المقاومة المذكورة للحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر للاندفاع نحو 1880.00 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد