شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يخترق مقاومة محورية – تحليل – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم فورد (F) باللون الأخضر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 9.50، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.16% بما يعادل 0.48 نقطة ليستقر على سعر 9.78 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.50، ليستهدف مستوى المقاومة 11.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد